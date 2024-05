8-vuotias lapsi kateissa Helsingissä – Poliisi pyytää havaintoja

Lapsi on nähty viimeksi torstaina illalla Helsingissä Malminkartanon kaupunginosassa.



Lapsella on yllään mustavalkoinen raidallinen paita, valkoiset housut ja vihreät lenkkarit. Hän kulkee todennäköisesti punaisella polkupyörällä ja hänellä on musta pyöräilykypärä.