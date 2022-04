60 vuotta täyttävä Seppo Räty kiskaisi ennätyksensä 30 vuotta sitten – näin legenda murjaisi hirmukaaren jälkeen

Räty on monta kertaa urallaan letkauttanut kameralle unohtumattomia lausahduksia. Näin käy myös jutun videolla miehen tuoreen huippuheiton jälkeen. Katso Rädyn hervoton lohkaisu klikkaamalla kuvaa.

Uskomaton ura

Pisimmän kaaren Räty nakkasi vuonna 1991, kun käytössä oli vielä edellinen keihäsmalli. Tohmajärven Urheilijoita urallaan edustanut Räty heitti peräti 96,96, jota pidemmälle on heittänyt vain muutama keihäsmies, esimerkiksi Jan Zelezny (98,48), Uwe Hohn (104,80) vanhalla keihäsmallilla ja Johannes Vetter (97,76).

Arvokisoista saavutuksena oli kuusi mitalia. Räty voitti urallaan MM-kultaa vuonna 1987 Roomassa, kun voittoheitto kantoi Italiassa lukemiin 83,54. Toinen merkittävä saavutus on vuoden 1991 MM-kisojen hopeamitali. Kyseisenä vuonna Räty hävisi ainoastaan yhdelle suomalaiselle, kun Kimmo Kinnunen heitti voittoon tuloksella 90,82. Räty saavutti myös olympiahopeaa Barcelonasta vuonna 1992 sekä kaksi olympiapronssia Soulista 1988 ja Atlantasta 1996. EM-kotikisoissa 1994 Räty saavutti hopeaa.

Seppo Räty on yksi Suomen menestyneimmistä keihäänheittäjistä. Arvokisamenestysten lisäksi miehellä on ollut hallussaan maailmanennätys kaksi kertaa vuonna 1991. Suomen ennätyksiä Räty on parannellut yhteensä kuusi kertaa.