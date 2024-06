54-vuotias Boy Meets World -tähti on raskaana

McGee kertoo raskausilmoituksensa yhteydessä ottavansa pienen hengähdystauon sosiaalisesta mediasta. Hänellä on Instagramissa miltei 100 000 seuraajaa.

McGeellä on ennestään kolme lasta. Näyttelijä on ollut 16 vuotta naimisissa niin ikään näyttelijänä tunnetun Marcello Thedfordin kanssa, ja tuleva pienokainen on heidän ensimmäinen yhteinen lapsensa.