49-vuotias veteraani pelaa jääkiekon MM-turnausta – joukkueessa kaksi omaa lasta

Jääkiekossa naisten maailmanmestaruuskisojen kerman alla MM-turnausta pelataan eri divisoonissa. Heti pääryhmän alla on IA-divisioona, ja IB-divisioona on MM-hierarkiassa kolmantena.

IB-divisioonan MM-ottelut pelataan tänä vuonna Latvian Riiassa. Emäntämaan joukkueessa kaikki muut pelaajat ovat alle kolmekymppisiä, mutta Aija Balode edustaa kokemusta: ikää hänellä on 49 vuotta ja hän tahkoaa 18. MM-kategorian kisojaan.

"Jäällä vain joukkuekavereita"

Kristiana Apsite puhui äitinsä kanssa samassa joukkueessa pelaamisesta vuonna 2017 The Hockey Writersin haastattelussa.

– Sillä ei ole minulle paljoa väliä, koska jäällä olemme vain joukkuekavereita keskenämme, kuten kaikki muutkin. Tietenkin äitini ja siskoni kanssa on kiva pelata, mutta pelatessa kukaan meistä ei ajattele, kuka on perheenjäsen tai ystävä, koska joukkue on myös kuin perhe, Kristiana Apsite sanaili.