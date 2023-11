40 rakennustyöläistä loukussa romahtaneessa tunnelissa jo kaksi viikkoa: "Tilanne on kuin sota"

41 miehen pelastusoperaatio on ollut vaikea ja hidas. Pelastusoperaatiossa toivottiin keskiviikkona läpimurtoa, mutta se ei kuitenkaan onnistunut.

Intian armeija kertoo tuoneensa nyt paikalle erityistä välineistöä, jonka tarkoituksena on vauhdittaa pelastustöitä.

Tunneliin on saatu rakennettua putki, jonka kautta jumissa oleville miehille on voitu toimittaa muun muassa ruokaa, vettä ja sähköä. Tunneliin on rakennettu myös puhelinyhteys, jotta miehet voivat olla yhteyksissä perheisiinsä.