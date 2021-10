30 000 euron koivut kaadettiin Lempäälässä – kunta ryhtyi toimiin mysteerimetsurin löytämiseksi

Aiemmin viikolla on uutisoitu varsin episodista, jonka tapahtumapaikkana on pirkanmaalaisen Lempäälän kunnan puisto. Rannalla sijaitsevasta puistossa on nimittäin kaadettu noin satakunta koivua. Erikoisen tapauksesta tekee nimenomaan se, että puiden kaataja ei ole tiedossa.