17-vuotiaalta suurlupaukselta järkyttävä ylilyönti – selittää hyökkäystään: "Hyväksyn tekojeni seuraukset"

Chess.comin mukaan Yoo on nyt julkaissut anteeksipyynnön tapahtuneesta.

– Olen todella pahoillani, se oli vakava virhe. Toivon joka päivä, että voisin palata ajassa taaksepäin ja tehdä asian tekemättömäksi. Olen hyvin surullinen ja toivon, että videokuvaaja on kunnossa. Hyväksyn tekojeni seuraukset, Yoo lausui.

Yoo on erotettu Yhdysvaltain shakkiliitosta toistaiseksi, kunnes tapauksen tutkinta on saatu päätökseen. Chess.comin mukaan Yoo on yksi Yhdysvaltain lupaavimmista shakinpelaajista. Hänestä tuli yhdeksänvuotiaana maan nuorin mestari vuonna 2016.