20-vuotiaalle kiekkoilijalle elinikäinen pelikielto – hyökkäsi brutaalisti tuomarin kimppuun

Halloran pelasi South Shore Kingsissä Yhdysvaltojen USPHL-kiekkosarjassa. Se on maan suurin amatöörien kiekkoliiga ja pääosin pelaajien kehityssarja. Halloran oli aluksi törmännyt linjatuomariin ja tönäissyt tätä. Linjatuomari näytti Halloranille suihkutuomiota, mihin 20-vuotias pelaaja oli vastannut nyrkiniskulla päähän.

Linjatuomari putosi Halloranin lyönnistä jäähän. USPHL:n komissaari Bob Turow sanoo, että sarjalla on nollatoleranssi pelaajiin, jotka lyövät tuomaria.

– Pelaajan reaktio on johtanut elinikäiseen pelikieltoon. Paikallisviranomaiset tutkivat tapausta ja USPHL ei tule antamaan lisäkommentteja, Turow sanoi sarjan tiedotteessa.

Entinen tuomari ja nykyään sääntöasiantuntijana ESPN:llä toimiva Dave Jackson on raivoissaan tapahtuneesta.

– En voi ymmärtää, että on olemassa kommentteja, jotka puolustavat tätä hiton lyöntiä. Se on anteeksiantamaton tapahtuma, se on syy sille, että menetämme jääkiekkotuomareita hälyttävällä vauhdilla. Ajatelkaa, että se oli teidän poikanne tai tyttärenne, joka tuomitsi, Jackson kirjoitti Twitterissä.