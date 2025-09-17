Poliisi pyytää havaintoja 16-vuotiaasta tytöstä.
Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessaan, että tyttö nähtiin viimeksi lauantai-illalla 13. syyskuuta Helsingissä.
Tiedotteessa kerrotaan tytöstä tuntomerkkejä: Hänellä on katoamishetkellä ollut yllään valkoiset Nike Airforce -merkkiset kengät, mustat collegehousut sekä tummanruskea pitkähihainen paita.
Tytön hiukset ovat tummanruskeat. Hän on noin 175 senttimetriä pitkä. Tytöllä on tapana liftata paikasta toiseen.
Tiedotteessa pyydetään, että reaaliaikaiset havainnot tytöstä soitetaan hätänumeroon 112.