126 siirtolaista hylätty rahtikonttiin Guatemalassa

Viime kuukausina Keski-Amerikan siirtolaisuuskriisi on pahentunut entisestään. Panaman syyttäjän toimiston mukaan kymmeniä siirtolaisia on kuollut tänä vuonna, kun he ovat yrittäneet kulkea Panaman ja Kolumbian välisen vaikeakulkuisen sademetsäalueen läpi.