Sienisalaatteja vedetään myynnistä – pakkauksen pohjasta selviää, onko tuote myyntikelpoinen

Huhtahyvät Oy on tiedottanut takaisinvedosta, joka kohdistuu osaan Herkkusienisalaatti 250 g tuotteista, kertoo Ruokavirasto .

Takaisinvedon syy piilee siinä, että joihinkin pakkauksista on etiketin vaihdon yhteydessä päätynyt virheellisesti Savukirjolohisalaatin alaetiketti tuotteen pohjaan. Pohjaetiketissä onkin siis väärät ainesosatiedot.

Ne pakkaukset, joissa on Herkkusienisalaatin alaetiketti, ovat myyntikelpoisia.

Virheellisiä ainesosaluetteloita on tuote-erässä, jonka viimeinen käyttöpäivä on 21.11.2023. Kyseinen erä on tuotu myyntiin eri kauppaketjujen myymälöihin 25.10.2023.