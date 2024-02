S-ryhmän keksejä vedetään myynnistä

Tuotteen Coop Cookies Choco buttons and dark chocolate (suklaarae cookies) EAN-koodi on 7340191144378 ja pakkauskoko 150 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväystä 11.9.2024. Tuotteen Coop Cookies Triple chocolate (kolmen suklaan cookies) EAN-koodi on 7340191144996 ja pakkauskoko 180 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväystä 5.9.2024. Tuotteen Coop Cookies White chocolate&cranberry (valkosuklaa&karpalo cookies) EAN-koodi on 7340191144422 ja pakkauskoko 150 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväystä 9.9.2024.