Pähkinäsekoituksia vedetään myynnistä

Suomalainen luomuruokatukku Organic Health ilmoittaa vetäneensä myynnistä pussittamiaan pähkinäsekoituksia. Ruokaviraston mukaan yrityksen tavarantoimittajalta tulleen tiedon mukaan sekoituksiin käytetyssä parapähkinäerässä on mitattu lainsäädännössä määritellyn turvallisen rajan ylittäviä pitoisuuksia aflatoksiinia. Aflatoksiini on hometoksiini, joka on pitkäaikaisessa käytössä terveydelle haitallista.