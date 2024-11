Nokian Panimon gluteenittomassa oluessa on näytteenotossa todettu raja-arvot ylittävä gluteenipitoisuus. Tämän vuoksi erä olutta vedetään myynnistä.

Kyseessä on Keisari Talvi Lager 5,5 %, joka on pakattu 0,5 litran tölkkiin. Parasta ennen -päiväys tölkin pohjassa on 28/03/2025 ja EAN-koodi 6417348174227.