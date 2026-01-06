Oletko jo testannut näitä arkea helpottavia keittiöniksejä?
Koostimme yhteen niksit, joiden avulla ruoanlaitto muuttuu entistäkin sujuvammaksi.
Säilyketölkin avaaminen
Tällä niksillä avaat näppärästi säilykepurkin!
0:32Oletko testannut lusikkakikkaa?
Veden kaataminen pasta- tai perunakattilasta
Tällä kikalla esimerkiksi pastojen tai perunoiden keitinvedet saa kaadettua kattilasta siististi.
1:07Niksi mullistaa veden kaatamisen pastakattilasta.
Muovi- ja pakasterasioiden puhdistaminen
Tämä niksi auttaa kellastuneiden muovi- ja pakasterasioiden puhdistuksessa.
0:56Testaa helppo kikka!