Zlatan Ibrahimovicille ölistiin rasistisia huutoja – rangaistus napsahti

– AS Romalla on nollatoleranssi rasismin suhteen. Seura on jo monien vuosien ajan omistautunut rasismin ja kaikenlaisen syrjinnän kitkemiseen. Teemme organisaationa kaikkemme, että muutosta saadaan positiiviseen suuntaan, Roma kertoi tiedotteessa.

AC Milan nousi voitollaan 31 pisteeseen ja on tasoissa kärjessä Napolin kanssa. Napoli on edellä paremmalla maalierolla. AS Roma on sarjassa neljäntenä. Sillä on kasassa 19 pistettä.