Zelenskyi: Venäjä kiristää Eurooppaa ydinaseilla – "Hokevat sitä kuin mantraa"

– He yksinkertaisesti eivät usko, että kansainvälinen yhteisö voi asettaa ydinaseiden takana piilottelevat tahot vastuuseen sotarikoksista, Zelenskyi jatkoi brittiläiselle ajatushautomo Chatham Houselle pitämässään puheessa .

"Hokevat sitä kuin mantraa"

Venäjän valtiomedioissa on viime aikoina puhuttu avoimesti ja toistuvasti ydinsodan mahdollisuudesta ja siitä, miten siinä todennäköisesti kävisi.

– He laskevat kuinka pitkään ydinohjuksilla kestää iskeä eurooppalaisiin pääkaupunkeihin. He puhuvat siitä julkisesti ja avoimesti, Zelenskyi toteaa.

– He kertovat, miten ydinaseita voisi räjäyttää valtameressä, jotta radioaktiivinen jäte huuhtoisi Brittien saaret, Zelenskyi jatkoi.

– He väittävät jättävänsä jälkeensä vain "radioaktiivista tuhkaa". Se on heidän sanavalintansa, he hokevat sitä kuin mantraa.