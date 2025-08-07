Yrittäjä ei vuokrannut tilaa seksuaalivähemmistöön kuuluvan vuoksi – tapaus syyteharkintaan

Haapajärvellä viime vuonna tapahtuneen syrjintätapauksen esitutkinta on valmistunut.
Asia siirtyy nyt syyttäjälle syyteharkintaan.
Tapauksessa on kyse siitä, kun Haapajärvellä ei pidetty muistotilaisuutta suunnitellussa tilassa, koska paikkakuntalainen yrittäjä kieltäytyi antamasta vuokraamaansa tilaa seksuaalivähemmistöön kuuluvan pitopalveluyrittäjän käyttöön.
Kyseessä oli poliisialoitteinen tutkinta, ja se oli poliisin mukaan aloitettu tapauksen mediauutisoinnin perusteella.
Syrjintärikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.