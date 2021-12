Ympäristöjärjestöt kantelivat susien metsästyspäätöksestä EU-komissioon

WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto ovat yhdessä kannelleet EU-komissiolle päätöksestä sallia suden kannanhoidollinen metsästys ensi vuoden alusta. Järjestöt katsovat, että maatalousministeriön päätös on EU-lainsäädännön vastainen.

Luontodirektiivin pääohje on, että susien tappaminen on kiellettyä. EU-maa voi poiketa tästä vain, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Metsästys ei saa vaarantaa suden suotuisaa suojelutasoa tai sen ennalleen saattamista, susikysymyksen ratkaisemiseksi ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua ja kannanhoidollinen metsästys on voitava toteuttaa valvotusti, valikoiden ja rajoitetusti.