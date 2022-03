Ympäri Suomen nähty tulipallo tallentui kojelautakameraan Helsingissä – "Näkeekö tuollaista uudelleen elämänsä aikana?"

Helsinkiläinen Lauri Rauhanen kertoo, että kyse oli hänestä selkeästä tulipallosta, jonka liekit näkyivät vahvasti. Silminnäkijän näkökulmasta kappale olisi voinut olla lähellä, mutta eri puolilta Suomea tulleiden havaintojen perusteella Rauhanen on siinä käsityksessä, että taivaalta tullut kappale on voinut olla huomattavasti kauempanakin kuin miltä katsojasta näytti. Hän pohtiikin, kuinka suuresta kappaleesta lopulta on kyse.