Yle: Yksi susi raateli 130 lammasta – riistakamerat varmistivat verilöylyn

– Se tallentui riistakameralle. Ja kun katsottiin niitä revittyjä raatoja, niissä on erityisiä jälkiä, miten sudet tappavat ja pureskelevat. Se on susi, joka on niitä tappanut. Kyseessä on yksi susi, Rannikko-Pohjanmaan riistapäällikkö Stefan Pellas kertoo Ylelle.