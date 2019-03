Huawei porskuttaa vakoiluhuolista huolimatta – tulos kasvoi 25 prosenttia ja liikevaihto ulkomailla nousi

Yhtiön älypuhelimia valmistavan yksikön myynti kasvoi 45 prosenttia ja pilvipalveluihin keskittyvän liiketoiminnan myynti 24 prosenttia, kertoo Financial Times.

Huawei on johtava 5g-verkkojen valmistaja. Osa länsimaista on kuitenkin sulkenut sen uusien verkkojen rakennustyön ulkopuolelle, koska ne pelkäävät, että Kiinan hallinto pääsisi Huawein kautta käsiksi muun muassa arkaluonteiseen viestinvaihtoon.

EU ei kuitenkaan ole estänyt Huawein käyttöä jäsenmailtaan, vaikka Yhdysvallat on sitä halunnut.

Huawei on haastanut Yhdysvallat oikeuteen



Yhdysvaltojen ja Huawein taisto on johtanut myös siihen, että Huawei on haastanut Yhdysvallat oikeuteen, sillä maa on kieltänyt liittovaltion virastoja ostamasta yhtiön tuotteita ja palveluita. Presidentti Donald Trumpin hallinto katsoo, että kiinalaisjätin tuotteet uhkaavat kansallista turvallisuutta. Yhdysvallat pelkää, että Kiina käyttää Huawein tuotteita vakoiluun.