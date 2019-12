Yhdysvaltalaisjätit veivät kärkisijat sadan suurimman asekauppalistassa

Listan viiden kärjessä ovat yhdysvaltalaisyritykset Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon ja General Dynamics. Niiden yhteenlaskettu myynti on yli kolmanneksen kaikkien listan yritysten myynnistä. Yhteensä listalla olevat yhdysvaltalaisyritykset vastasivat viime vuonna lähes 60 prosentista kaikesta sen myynnistä.

Venäläiset vakaina

Sadan suurimman listalle yltävän aseita, sotatarvikkeita ja niihin liittyviä palveluita myyvän yrityksen myynti on kasvanut 47 prosenttia vuodesta 2002. Siprin mukaan vuosi 2002 on ensimmäinen, jolta on saatavilla vertailukelpoista dataa.