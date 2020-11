Yhdysvallat on ylittänyt ensimmäisenä maana 10 miljoonan koronatartunnan rajapyykin

Tartuntoja on varmistunut maassa nyt lähes 10 018 300 kappaletta.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia Yhdysvalloissa on kirjattu yliopiston seurannan mukaan yli 237 700 kappaletta. Myös tämä on suurin maakohtainen luku.

Määrällisesti seuraavaksi eniten koronatartuntoja on Johns Hopkinsin tietojen mukaan varmistunut Intiassa, jossa niitä on todettu lähes 8 554 000 kappaletta. Koronakuolemia on puolestaan todettu toiseksi eniten Brasiliassa: lähes 162 400 kappaletta.