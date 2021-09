Seuraa suorana: WTC-iskujen muistotilaisuus käynnissä – "Tuntuu yhä siltä, kuin isku olisi vasta tapahtunut"

Yhdysvalloissa New Yorkissa on käynnissä muistotilaisuus, jossa muistellaan 20 vuotta sitten tapahtuneita syyskuun 11. päivän terrori-iskuja.

Tämän jälkeen alkoi iskuissa kuolleiden ihmisten nimien lukeminen, jonka on arvioitu vievän ainakin kaksi tuntia.

Aviomiehensä iskuissa menettäneen Monica Iken-Murphyn mukaan muistotilaisuus on vahvistava, mutta samalla kipeä.

Tilaisuuteen New Yorkissa osallistuu Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puolisonsa Jill Bidenin kanssa. Tilaisuudessa ovat mukana myös entiset presidenttiparit Barack Obama ja Michelle Obama ja Bill Clinton ja Hillary Clinton. Tilaisuudessa esiintyi myös amerikkalainen rock-legenda Bruce Springsteen.

New Jersey Globe -lehden mukaan myös entinen presidentti Donald Trump aikoo vierailla kaksoistornien muistopaikalla Bidenin lähdön jälkeen.

Muistotilaisuudet alkoivat myös Pentagonissa ja Pennsylvaniassa

Muistotilaisuus on alkanut myös puolustusministeriössä Pentagonissa, jossa kaapattu kone iskeytyi puolustusministeriön rakennukseen. Pentagonin muistotilaisuudessa puhui muun muassa Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin.

Myös Pennsylvaniassa on alkamassa muistotilaisuus, jossa puhuvat muun muassa varapresidentti Kamala Harris ja terrori-iskujen aikaan presidenttinä ollut George W. Bush.

Bidenit vierailevat kaikilla kolmella tapahtumapaikalla

Bidenit aikovat vierailla muistopäivänä kaikilla kolmella tapahtumapaikalla: New Yorkissa, Pentagonissa ja Pennsylvaniassa.

– Minulle se on syyskuun 11. päivän keskeinen opetus. Se on, että kaikkein haavoittuvimmillamme, kaikessa, mikä tekee meistä ihmisiä, taistelussa Amerikan sielusta, yhtenäisyys on suurin vahvuutemme, Biden sanoo kuuden minuutin mittaisessa viestissään.