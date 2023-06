WSJ: Kiina suunnittelee sotilaskoulutuslaitoksen perustamista Kuubaan

Lehden raportti asiasta julkaistiin sen jälkeen kun Valkoinen talo oli kertonut, että Kiinalla on vakoiluasemia Kuubassa.



Etäisyys kommunistisesta Karibianmeren valtiosta Yhdysvaltain Floridan eteläisimpään saareen on vain noin 145 kilometriä.



WSJ:n mukaan neuvottelut sotilaskoulutuslaitoksen perustamisesta Pohjois-Kuubaan ovat edenneet Kiinan ja Kuuban välillä jo pitkälle. Hanke voisi lehden mukaan laajentaa vakoilua sekä tasoittaa tietä Kiinan sotilasjoukkojen sijoittamiselle Kuubaan.



Yhdysvaltain hallinto on ottanut yhteyttä Kuuban viranomaisiin yrittääkseen estää koulutuslaitosta koskevan sopimuksen syntymisen.



Maailma ajautui 1960-luvun alussa ydinsodan partaalle, kun Yhdysvallat ei hyväksynyt Neuvostoliiton ydinaseiden sijoittamista Kuuban saarelle.