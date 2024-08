WP: Ukrainan hyökkäys Venäjälle sotki suunnitelmat neuvotteluista Qatarissa

Venäjä on iskuillaan tuhonnut muun muassa Ukrainan sähköverkkoa ja voimaloita. Ukraina puolestaan on iskenyt Venäjän öljynjalostamoihin ja -varastoihin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tänään, että Ukraina on edelleen vahvistanut asemiaan Venäjän Kurskin alueella.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) puolestaan raportoi, että venäläislähteiden mukaan Ukrainan joukot ovat tuhonneet kaksi siltaa alueella.