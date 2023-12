Wilma Murto säväytti hyvin näyttävässä asussa Linnan juhlissa – "Olen todella innoissani tästä!"

– Suomalaisten nuorten tekijöiden The Finnish National Romance Museum on tehnyt tämän puvun minulle. Mulla oli heidän pukunsa jo Urheilugaalassa aiemmin tänä vuonna. Sitten rupesimme tekemään Linnan juhlien pukua. Olen kyllä todella innoissani tästä puvusta, mikä on nyt saatu päälle! Murto hymyili MTV Uutisille.