Wilma Murron kova kilpakumppani ulos olympialaisista

Tällä kaudella Morris on parhaimmillaan hypännyt tuloksen 482, mikä oikeuttaa maailmantilastossa kuudenteen sijaan. 31-vuotias yhdysvaltalainen on olympiahopeamitalisti Rio de Janeiron kisoista vuodelta 2016. MM-kisoista Morriksella on palkintokaapissaan hopeaa vuosilta 2017, 2019 ja 2022.