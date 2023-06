Wilma Murrolle pettymys Timanttiliigassa

Murto ylitti vaivatta 441 ja 451 avausyrityksillään, mutta 461 osoittautui ehkä hieman yllättäen liian kovaksi. Murto pudotti kaikki kolme yritystään tästä korkeudesta. Hän on jää kisassa jaetulle kuudennelle sijalle.

Hallitseva Euroopan mestari Murto on ylittänyt tällä kaudella ulkoradoilla parhaimmillaan 455 Turussa toukokuun lopussa.

Naisten seiväskisa on Firenzessä edelleen kesken. Yhdysvaltain Katie Moon on toistaseksi ainoa, joka on ylittänyt 471.