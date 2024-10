Vuonna 2022 myytyjä leluja vedetään takaisin – ota pois lapselta

XS Lelut tiedottaa vetävänsä takaisin RUBBABU-tuotteet, jotka on ostettu XS lelut -myymälästä tai XS Lelut -verkkokaupasta 24.4.2022–24.10.2022 välisenä aikana.

Yritys kertoo tiedotteessaan, että kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide. Yritys on saanut maahantuojalta/valmistajalta tiedon, etteivät tuotteet täytä tärkeitä turvallisuusvaatimuksia.

On havaittu, että kyseisistä leluista vapautuu liikaa nitrosoituvia aineita, jotka tuottavat nitrosamiineja, erityisesti N-nitrosodimetyyliamiinia (NDMA), N-nitrosodibutyyliamiinia (NDBA) ja N-nitrosodietyyliamiinia (NDEA).

Niinpä tuotteet on vedetty myynnistä.

Takaisinvedettävien tuotteiden joukossa on palloja erilaisilla pintatekstuureilla, ajoneuvoja, lajittelulaatikoita ja keilaussetti, sekä palikkasetti, jossa on värikkäitä kolmioita rakennuspalikoina. Takaisinvedettävissä tuotteissa on pehmeä samettinen pinta.