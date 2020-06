Voimakasta kasvua: Polkupyöriä anastetaan nyt 50 prosenttia enemmän kuin viime vuonna

Tammikuun ja kesäkuun alun välisenä aikana on Länsi-Uudellamaalla anastettu noin 670 polkupyörää. Viime vuonna vastaavaan aikaan oli anastettu noin 440 polkupyörää eli kasvua on noin 52 prosenttia. Espoossa anastusten määrä on noussut noin 65 prosenttia ja tänä vuonna on anastettu noin 550 polkupyörää. Kirkkonummella ja Lohjalla kasvua on ollut yli 30 prosenttia.