Voimakas tulipalo konepajarakennuksessa Varkaudessa

Varkaudessa SSG Sahala Oy:n konepajarakennuksessa on voimakas tulipalo. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilannekeskuksen esikuntapäällikkö Jaakko Mäkelä kertoo STT:lle, että tulipalo on rakennuksen toimistotilojen ylimmässä kolmannessa kerroksessa ja katolla.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta sunnuntain vastaisena yönä vähän neljän jälkeen. Pelastuslaitoksen mukaan palo on saatu rajattua, mutta leviämisvaara on edelleen.

– Tulipalo on edelleen käynnissä. Aina on leviämisvaara, mutta pelastuslaitos pyrkii estämään leviämisen ja sammuttamaan tulipalon, Mäkelä sanoo.

– Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, minkälaiset vahingot se on aiheuttanut, mutta suuresta tulipalosta on kyse.