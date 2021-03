Virossa alkaa erittäin tiukka koronasulku

Kaikki koulut suljetaan, ja vanhempia on kehotettu olemaan viemättä lapsiaan päiväkoteihin. Liikkeistä vain ruokakaupat, apteekit ja huoltoasemat saavat pitää ovensa auki. Ravintolat saavat myydä vain noutoruokaa, ja liikunnan harrastaminen sisätiloissa kielletään.

Syy tiukkoihin toimiin Virossa on nopeasti ja laajalle levinnyt brittimuunnos, joka on täyttänyt maan sairaalat koronapotilailla. Pääministeri Kaja Kallaksen mukaan rajoitusten tavoitteena on vähentää ihmisten välisiä kontakteja ja siten katkoa tartuntaketjuja.