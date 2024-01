Viranomaiset: YK:n maailmanperintökohdetta tuhoava tulipalo Argentiinassa sytytettiin tahallaan

YK:n maailmaperintökohteisiin kuuluvaa kansallispuistoa tuhoava tulipalo Argentiinassa on sytytetty tahallaan, kertoivat alueen paikallisviranomaiset. Roihu on tuhonnut jo satoja hehtaareja Chubutin maakunnassa Etelä-Argentiinassa sijaitsevasta Los Alercesin puistosta.



– Palon sytyttäjät joutuvat edesvastuuseen oikeudessa. Heistä on tehtävä varoittava esimerkki, vaati Chubutin maakunnan kuvernööri Ignacio Torres.



Torres on aikaisemmin radiohaastattelussa väittänyt, että tulipalon takana ovat alkuperäiskansojen oikeuksia ajavan RAM-järjestön jäsenet.



Tulipätsin sammuttamista vaikeuttavat kova tuuli ja kuumuus.



Yli 260 000 hehtaarin kansallispuistossa on runsaasti muun muassa patagoniansypressejä, jotka kuuluvat maailman pitkäikäisimpiin puihin.