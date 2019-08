Gran Canarian maastopalo saatu viimein hallintaan − suosittua lomakohdetta piinannet maastopalot ehtivät kylvää tuhoa yli viikon ajan

Aluehallinto julisti tviitissään, että palo on hallinnassa ja palokunnat jatkavat työtään, kunnes tuli on tukahdutettu kokonaan.

Elokuun 17. päivänä syttynyt palo on uhannut muun muassa useita luonnonpuistoja, joissa on hyvin runsas eläin- ja kasvilajisto. Samoin tuhansia ihmisiä evakuoitiin asunnoistaan, mutta he ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa.