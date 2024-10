Ville Husso NHL:n siirtolistalle – asiantuntija: "Järkyttävää"

Husso, 29, on ollut jo tovin ajan ongelmissa Detroitissa. Husso teki kesällä 2022 kolmen vuoden ja yhteensä 14,25 miljoonan dollarin (13 miljoonan euron) arvoisen sopimuksen Red Wingsin kanssa. Tuolloin odotettiin, että Husso olisi Red Wingsin uusi ykkösvahti.

Toisin on käynyt. Husso on ollut jo tovin ajan alamäessä Detroitissa.

Nyt kaikilla muilla NHL-seuroilla on 24 tuntia aikaa poimia Husso itselleen. Tämä on hyvin epätodennäköistä, sillä Husson palkkojen keskiarvo yhtä kautta kohden on 4,75 miljoonaa dollaria eli 4,3 miljoonaa euroa.