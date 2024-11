Detroit Red Wings on nostanut suomalaismaalivahti Ville Husson väliaikaisesti NHL-joukkueensa vahvuuteen.

Husso, 29, lähetettiin kauden alussa AHL-joukkue Grand Rapidsin vahvuuteen, mutta on kutsuttu taas hätiin paikkaamaan Detroitin maalivahti Alex Lyonia.

CBS Sportsin mukaan Lyon loukkasi itseään keskiviikon harjoituksissa, minkä seurauksena Husso nousee ykkösvahti Cam Talbotin tueksi torstain vastaisena yönä pelattavaan kotiotteluun Calgary Flamesia vastaan.

Husso nostettiin NHL-joukkueeseen paikkaamaan Lyonia myös kaksi viikkoa sitten. Sen jälkeen hänet kuitenkin palautettiin taas Rapidsin rosteriin.

Husso on tehnyt tällä kaudella kaksi esiintymistä Red Wingsin tolppien välissä ja päästänyt seitsemän maalia 37 kohtaamastaan laukauksesta. Grand Rapidsin maalilla tekeminen on ollut vakuuttavampaa ja torjuntaprosentti viidestä pelistä on 94%.