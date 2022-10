Viikonlopun sää liputtaa kotoilun puolesta: Harmaa ankeuttaja vaihtuu myräkäksi, sähkökatkotkin mahdollisia

Huomenna lauantaina Suomen syksy näyttää perimmäisen luonteensa, kun harmaus laskeutuu koko maan ylle. Lisäksi luvassa on tunteja jatkuva sade ja sen jälkeen sadekuuroja.

– Kyllä lauantai on kotoilupäivä. Se on tasaisen harmaa, vähän tihkuu ja tuuli puhaltaa. Aamupäivällä sade yltää jo Jyväskylä-Helsinki-linjalle. Luvassa on noin neljän tunnin jatkuva sade, sen jälkeen tulee päälle vielä kuuroja. Kyllä siinä vettä tulee, meteorologi Pekka Pouta havainnollistaa huomista.