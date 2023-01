Maanantai myräkkämatalapaineineen kuin marraskuu: "Päivän mittaan surkeaa ajokeliä tarjolla" – näin tilanne helpottaa loppuviikolla

– Meillä on levinnyt sateita myräkkämatalapaineen myötä yön ja aamun aikana, kertoo MTV Uutisten meteorologi Joonas Koskela maanantain säästä.

Sadealue on kuitenkin melko hajanainen. Etelässä liikkuu vesisadealue, idässä ja pohjoisessa taas hajanaisia lumisadealueita.

– On syytä varautua siihen, että päivän mittaan on surkeaa ajokeliä on tarjolla.