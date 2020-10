Viikonlopun aikana jo kaksi Hornet-hävittäjän aiheuttamaa vaaratilannetta – Ilmavoimat: "Lähes koko kalusto käytössä, joten yksittäisiä vikatilanteita tulee"

Molemmat Hornet-hävittäjät osallistuvat Ruska 20 -harjoitukseen, joka on Ilmavoimien pääsotaharjoitus. Oulun lentokenttä on yksi harjoituksen päätukikohdista.

– Harjoituksessa on huomattavan paljon lentotoimintaa, suunnilleen koko kalusto on käytössä. On tyypillistä, että yksittäisiä vikatilanteita tulee. Meillä on eritäin korkea lentoturvallisuuskynnys, kaikkiin vikaepäilyihin suhtaudutaan vakavasti, sanoo Malkamäki.