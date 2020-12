Vihdoin rapsakkaa pikkupakkasta Etelä-Suomeenkin! Lumestakin voi nauttia loppuviikosta – mutta ensi viikko sysää talven taas unholaan

Maanantaina sää on selkeimmillään maan etelä- ja itäosissa, mutta myös lännessä sää päivän mittaan selkenee. Pohjoisessa päivä on pilvisempi. Etelä-Lapin tienoilla on luvassa vesi- tai räntäsadetta, joka nousee päivän mittaan vähitellen yhä pohjoisemmaksi ja muuttuu samalla lumisemmaksi.