Video: Venäjän hyökkäyksen vaiheet tiivistettynä 100 sekuntiin – Ukrainassa sodittu nyt viikon verran

Ensimmäisten tuntien aikana Ukrainan suurimmissa kaupungeissa kuultiin kovia räjähdyksiä. Venäjä on ottanut erityisesti kohteekseen maan pääkaupungin Kiovan. Viikon kuluessa sotiminen on tuhonnut yhä enemmän myös siviilikohteita. Ukrainan hallinto on syyttänyt Venäjää siviilikohteiden tuhoamisesta.