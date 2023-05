Video: Ukraina laukaisi taivaalle valtavan rakettisateen Bahmutissa

Bahmut on ollut yksi sodan päänäyttämöistä jo pitkään. Kaupunki on pommitettu perusteellisesti maan tasalle, ja Ukraina on puolustautunut venäläismiehittäjien hyökkäyksiä vastaan alueella jo pitkään. Venäläisjoukot ovat onnistuneet etenemään alueella ja valloittaneet kaupungin keskustan.