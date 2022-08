Video: Satelliittikuvat paljastavat tuhot Ukrainan ydinvoimalan ympärillä

Planet LABS PBC on julkaissut satelliittikuvat ydinvoimalasta ennen ja jälkeen tuoreimpien taistelujen. Videolla ensimmäisenä näkyvä kuva on otettu sunnuntaina 7. elokuuta. Toinen kuva on otettu lauantaina 13. elokuuta sen jälkeen, kun ydinvoimalaan kohdistui tulitusta samana päivänä.