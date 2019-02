Video: Karmea ajokeli haittaa liikennettä: "On todella liukasta – jäiset möykyt ja ajourat vievät mukanaan, jos vauhtia on yhtään liikaa"

– Lunta sataa ihan reippaasti, mutta pahempaa on tielle kerrostunut lumipatja, joka vie ohjattavuutta, sotkee kaistamerkinnät ja rajan ojaan. Lumi myös pöllyää siihen malliin, että näkyvyys on huono, perheensä kanssa autolla matkaava lukija kertoo.

Viime yönä alueella on tuiskunnut enemmänkin tielle pudonneista oksista päätellen.

Jäisiä möykkyjä ja ajouria

– On todella liukasta ja tiellä on jäisiä möykkyjä ja ajouria jotka vievät mukanaan, jos vauhtia on yhtään liikaa.