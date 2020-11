Veteraanin iltahuuto oli viimeisen Mannerheim-ristin ritarin Tuomas Gerdtin hautajaisten koskettavin hetki: Kuuntele sotilaspastorin tunteikas tulkinta!

Veteraanin iltahuuto:

Rannalle himmeän lahden

Aurinko laskenut on

Kutsu jo soi iltahuudon

Taakka jo laskettu on

Taattoa muista sä silloin

Askel jo uupunut on

Lapset ja lastemme lapset

Teidän nyt vuoronne on Hoivatkaa, kohta poissa on veljet

Muistakaa, heille kallis ol' maa

Kertokaa lasten lapsille lauluin

Himmetä ei muistot koskaan saa Hymni soi holvissa hiljaa

Tummana kaipuuta soi

Aika on korjannut viljaa

Sarka jo kynnetty on

Ammoin me marssimme kahden

Tulta löi taivas ja maa

Rannoilta Äänisen lahden

Kelle nyt kertoa saa Hoivatkaa, kohta poissa on veljet

Muistakaa, heille kallis ol' maa

Kertokaa lasten lapsille lauluin

Himmetä ei muistot koskaan saa Laineissa Laatokan mahti

Kahlita kenkään ei voi

Veljet sen rantoja vahti

Konsa on koittava koi

Ylväänä Karjalan heimo

Tuskaansa kantanut on

Maa-äiti suojaansa sulkee

Vartija poissa jo on Hoivatkaa, kohta poissa on veljet

Muistakaa, heille kallis ol' maa

Kertokaa lasten lapsille lauluin

Himmetä ei muistot koskaan saa Kalervo Hämäläinen