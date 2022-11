Venäjän supertähdeltä protesti Vladimir Putinia vastaan – lähetti selvän viestin suorassa lähetyksessä

– Rauhaa, rauhaa, rauhaa, se on kaikki, mitä tarvitsemme, Rublev kirjoitti.

– Minusta on tärkeää näinä aikoina, että saamme rauhaa. Meillä on internet, meillä on vaivaton elämä, voimme lentää, matkustaa, urheilla ja pitää huolta perheestä. Kukaan ei halua kärsiä tai kokea raskaita hetkiä, Rublev sanoi Ubitenniksen mukaan ottelun jälkeen.