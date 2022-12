Venäläissotilailta siepatut puhelut paljastavat hermojen kiristymisen: "Noin 60 prosenttia meistä on v**un avuttomia"

CNN:n mukaan nyt julkaistun äänitteen todenperäisyyttä ei olla pystytty varmistamaan. Se on kuitenkin linjassa aiempien raporttien kanssa, jotka kertovat Venäjän joukkojen olosuhteista.

Sotilas 2: Olemme täällä ampumakentällä. Me jäädymme, oikeasti. Me harjoittelemme ja kaivamme poteroita. V***u, täällä on 15 astetta pakkasta, hitto vie.