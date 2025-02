Venäläismediat: Vaurioitunutta Koala-alusta aletaan siirtää

Sunnuntaina räjähdyksestä vaurioituneen Koala-tankkerin siirto alkaa.

Venäjän Laukaansuussa olevan vaurioituneen Koala-tankkerin varustamo on saanut satamaviranomaisilta kolme kuukautta aikaa siirtää alus sataman edustalta, kertovat venäläismediat Fontanka sekä 47News.

Aluksen siirto on tarkoitus alkaa tänään tiistaina. Tiedossa ei ole, minne alus aiotaan siirtää.

Aiheesta ensimmäisenä Suomessa kertoi Yle.

Ei öljyvahinkoa

Öljytankkerin konehuoneessa tapahtui sunnuntaina räjähdys, kun alus oli ankkuroitunut Laukansuun satamaan. Aluksen sisälle pääsi vettä räjähdyksen seurauksena.

Räjähdyksen jälkeen heräsi huoli, vuotaako aluksen lasti, 130 000 tonnia öljyä, mereen. Venäjän viranomaiset vahvistivat maanantaina Suomenlahden merivartiostolle, ettei öljyvahinkoa ole tapahtunut. Merivartiosto kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Alus on valmistunut vuonna 2003. Laivaliikenteen seurantasivusto MarineTrafficin mukaan alus on 274 metriä pitkä ja 50 metriä leveä. Tankkeri on rekisteröity Karibialla sijaitsevan Antiguan ja Barbudan lipun alle.